Министр юстиции Збигнев Зиобро, возглавляющий партию евроскептиков в польской националистической коалиции, обвинил Германию в краже миллиардов евро из фондов ЕС.

Он заявил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обманула польское правительство, пообещав доступ к 35 млрд евро из средств блока на восстановление после пандемии.

Резкие комментарии прозвучали на фоне того, что правящая в Польше партия «Право и справедливость» все больше сомневается в том, что средства будут выплачены.

Еврокомиссия сделала реформирование судебной системы Польши условием предоставления финансирования. По словам фон дер Ляйен, шаги, предпринятые польским правительством для решения этой проблемы, недостаточны.

Зиобро заявил журналистам, что Польшу грабят немецкие политики. Отождествляя Германию с ЕС в целом, он призвал правительство перестать уступать требованиям Брюсселя и Берлина.

После принятия закона, который отменил некоторые оспариваемые изменения в системе дисциплинарного взыскания судей, польское правительство так и не удовлетворило остальные требования блока.

В преддверии всеобщих выборов в следующем году блокада вызвала гнев правящей партии, которая хочет использовать наличные деньги ЕС для финансирования инвестиционной программы.

Ярослав Качиньский, самый влиятельный политик Польши, заявил в этом месяце, что нация не сдвинется с места в своем противостоянии с ЕС по поводу независимости судебной системы.