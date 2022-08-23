Финские чиновники опубликовали результаты теста на наркотики премьер-министра Санны Марин после веселой вечеринки

Тест на наркотики, проведенный премьер-министром Финляндии на прошлой неделе, не выявил следов каких-либо запрещенных веществ, заявили в понедельник чиновники в Хельсинки.

В кратком заявлении правительства Финляндии сказано, что в тесте не обнаружены наркотики, а более подробные результаты будут известны на днях.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила в пятницу , что она прошла добровольный тест на наркотики за свой счет, чтобы доказать, что она не употребляла запрещенные вещества.

Это произошло после того, как в сети появилось видео с вечеринки, где Марин танцует и поет с пятью другими людьми, включая финскую певицу Алму, в частном доме.

Премьер-министр Финляндии заявила, что не делала ничего противозаконного и не принимала наркотики.

В знак солидарности с Санной Марин финские женщины стали устраивать вечеринки и выкладывать в сеть снятые на них видео.

Это было сделано, чтобы выразить свою поддержку самому молодому главе государства в мире, на фоне просочившихся видеороликов о вечеринке политика.

Видео сопровождаются хэштегом #SolidaritywithSanna.