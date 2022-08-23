Финские чиновники опубликовали результаты теста на наркотики премьер-министра Санны Марин после веселой вечеринки
Тест на наркотики, проведенный премьер-министром Финляндии на прошлой неделе, не выявил следов каких-либо запрещенных веществ, заявили в понедельник чиновники в Хельсинки.
В кратком заявлении правительства Финляндии сказано, что в тесте не обнаружены наркотики, а более подробные результаты будут известны на днях.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила в пятницу , что она прошла добровольный тест на наркотики за свой счет, чтобы доказать, что она не употребляла запрещенные вещества.
Это произошло после того, как в сети появилось видео с вечеринки, где Марин танцует и поет с пятью другими людьми, включая финскую певицу Алму, в частном доме.
Премьер-министр Финляндии заявила, что не делала ничего противозаконного и не принимала наркотики.
В знак солидарности с Санной Марин финские женщины стали устраивать вечеринки и выкладывать в сеть снятые на них видео.
Это было сделано, чтобы выразить свою поддержку самому молодому главе государства в мире, на фоне просочившихся видеороликов о вечеринке политика.
Видео сопровождаются хэштегом #SolidaritywithSanna.
Опубликовано: Светлана Репина
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