Болгарии придется возобновить переговоры с Россией о поставках газа

Министр энергетики Болгарии Россен Христов заявил, что страна, скорее всего, вернется к переговорам с Россией о возобновлении поставок газа от государственного поставщика энергоресурсов «Газпром».

«Газпром» поставлял 90% природного газа в Болгарию до апреля, когда прекратил поставки после того, как Болгария отказалась платить в рублях.

Христов отметил, что, учитывая требования бизнеса и профсоюзов, в действительности переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок неизбежны.

Он не уточнил, когда страна вернется к переговорам с Россией о возобновлении поставок газа, но дал понять, что это произойдет в ближайшее время.

Министр признал, что переговоры будут очень тяжелыми. Он также напомнил, что контракт Болгарии с «Газпромом» истекает к концу года.

На данный момент Болгария получает около трети своих потребностей в газе из Азербайджана, а остальное приобретается на открытом рынке.

Между тем, на прошлой неделе «Газпром» объявил, что в конце этого месяца магистральный газопровод Европы будет остановлен на три дня.

Это вызвало опасения, что Россия продолжит перекрывать поставки в Европу в ответ на санкции ЕС. Потоки газа по «Северному потоку-1» уже сокращены до 20% мощности.