Американские бомбардировщики пролетели над Балканами в знак поддержки
Пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B52 в понедельник пролетели низко над хорватским курортом Дубровник и тремя другими государствами-членами НАТО в регионе.
Помимо хорватского туристического курорта Дубровник, самолет пролетел над штаб-квартирой правительства в Скопье, Северная Македония, центральной площадью Скандербега в столице Албании Тиране и над Адриатическим побережьем Черногории.
На Балканах и в Адриатическом море в последнее время наблюдается активизация военной, разведывательной и пропагандистской активности России, которая считает этот регион своим стратегическим интересом из-за его выхода к Средиземному морю.
В заявлении ВВС США сказано, что целью полетов было продемонстрировать приверженность и уверенность США союзникам и партнерам по НАТО, расположенным в юго-восточной Европе.
Толпы людей собрались на площадях Скопье и Тираны, а туристы в Дубровнике и Черногории наблюдали, как над их головами гремят гигантские бомбардировщики. Некоторые зрители размахивали американскими флагами.
Северная Македония была последней страной, присоединившейся к НАТО в 2020 году, а Черногория сделала это в 2017 году, несмотря на сильное сопротивление России.
Начальник штаба армии Северной Македонии подполковник Йован Азмановски заявил телеканалу Kanal 5, что полеты бомбардировщиков были символическим доказательством того, что небо в безопасности.
В Тиране начальник штаба албанской армии Арбен Кингджи заявил, что это стало свидетельством стратегической военной демонстрации.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
The Washington Post сообщает, что Си Цзиньпин просил Байдена не допустить визита Нэнси Пелоси на Тайвань
По данным The Washington Post, во время телефонного разговора китайский лидер Си Цзиньпин просил Джо Байдена не допустить визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации
Глава внешнеполитического ведомства ЕС выступает против запрета виз для всех россиян
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
Латвия вслед за Эстонией снесет памятник советской эпохи
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине