Американские бомбардировщики пролетели над Балканами в знак поддержки

Пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B52 в понедельник пролетели низко над хорватским курортом Дубровник и тремя другими государствами-членами НАТО в регионе.

Помимо хорватского туристического курорта Дубровник, самолет пролетел над штаб-квартирой правительства в Скопье, Северная Македония, центральной площадью Скандербега в столице Албании Тиране и над Адриатическим побережьем Черногории.

На Балканах и в Адриатическом море в последнее время наблюдается активизация военной, разведывательной и пропагандистской активности России, которая считает этот регион своим стратегическим интересом из-за его выхода к Средиземному морю.

В заявлении ВВС США сказано, что целью полетов было продемонстрировать приверженность и уверенность США союзникам и партнерам по НАТО, расположенным в юго-восточной Европе.

Толпы людей собрались на площадях Скопье и Тираны, а туристы в Дубровнике и Черногории наблюдали, как над их головами гремят гигантские бомбардировщики. Некоторые зрители размахивали американскими флагами.

Северная Македония была последней страной, присоединившейся к НАТО в 2020 году, а Черногория сделала это в 2017 году, несмотря на сильное сопротивление России.

Начальник штаба армии Северной Македонии подполковник Йован Азмановски заявил телеканалу Kanal 5, что полеты бомбардировщиков были символическим доказательством того, что небо в безопасности.

В Тиране начальник штаба албанской армии Арбен Кингджи заявил, что это стало свидетельством стратегической военной демонстрации.