ВВС США ищут воздушные цели, похожие на истребители России и Китая

Китай и Россия разрабатывают современные истребители-невидимки, что создает определенные проблемы для ВВС США.

Китайский J-20 и российский Су-57 спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму их обнаружение с помощью радаров.

Нынешние дроны-мишени США представляют собой либо пилотируемые самолеты четвертого поколения времен холодной войны. Они не имитируют малозаметность самолетов и их защитные системы.

ВВС ищут беспилотник-мишень следующего поколения, который не только будет напоминать истребитель пятого поколения — по крайней мере, на экране радара или инфракрасном датчике, — но и излучает радиолокационные и помеховые сигналы, с которыми американские пилоты столкнулись бы в реальном бою.

Он также должен быть недорогим, чтобы можно было взорвать его во время тренировок. Беспилотник-мишень также должен иметь возможность нести блоки помех и другое оборудование.

ВВС нужен аппарат, который может нести 500 фунтов полезной нагрузки внутри, а также еще больше подвешивать под крыльями.

ВВС США описывают типичную двухчасовую испытательную миссию, в которой беспилотник-мишень автономно летит на расстояние 250 миль к обозначенной точке, где он удерживает позицию в течение 10 минут, затем совершает сверхзвуковой рывок в течение двух минут, а затем повторяет цикл.

Если дрон не был уничтожен в учебном бою, он может приземлиться на взлетно-посадочную полосу или спуститься на парашюте.