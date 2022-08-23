ВВС США ищут воздушные цели, похожие на истребители России и Китая
Китай и Россия разрабатывают современные истребители-невидимки, что создает определенные проблемы для ВВС США.
Китайский J-20 и российский Су-57 спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму их обнаружение с помощью радаров.
Нынешние дроны-мишени США представляют собой либо пилотируемые самолеты четвертого поколения времен холодной войны. Они не имитируют малозаметность самолетов и их защитные системы.
ВВС ищут беспилотник-мишень следующего поколения, который не только будет напоминать истребитель пятого поколения — по крайней мере, на экране радара или инфракрасном датчике, — но и излучает радиолокационные и помеховые сигналы, с которыми американские пилоты столкнулись бы в реальном бою.
Он также должен быть недорогим, чтобы можно было взорвать его во время тренировок. Беспилотник-мишень также должен иметь возможность нести блоки помех и другое оборудование.
ВВС нужен аппарат, который может нести 500 фунтов полезной нагрузки внутри, а также еще больше подвешивать под крыльями.
ВВС США описывают типичную двухчасовую испытательную миссию, в которой беспилотник-мишень автономно летит на расстояние 250 миль к обозначенной точке, где он удерживает позицию в течение 10 минут, затем совершает сверхзвуковой рывок в течение двух минут, а затем повторяет цикл.
Если дрон не был уничтожен в учебном бою, он может приземлиться на взлетно-посадочную полосу или спуститься на парашюте.
Опубликовано: Светлана Репина
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