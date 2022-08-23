The Washington Post сообщает, что Си Цзиньпин просил Байдена не допустить визита Нэнси Пелоси на Тайвань

По данным The Washington Post, во время телефонного разговора китайский лидер Си Цзиньпин просил Джо Байдена не допустить визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ее визит в самоуправляемое островное государство, которое Китай считает частью своей территории, вызвал негативную реакцию Пекина.

В преддверии визита, который сделал г-жу Пелоси самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Тайвань за 25 лет, Пекин неоднократно предупреждал и угрожал серьезными последствиями, если она отправится на Тайвань.

Анонимный чиновник Белого дома рассказал изданию, что президент США был вынужден отклонить просьбу китайского коллеги.

Он объяснил, что, поскольку Конгресс является автономной ветвью правительства, Нэнси Пелоси может принимать собственные решения о зарубежных поездках, как и другие члены Конгресса.

Сообщается, что Байден также предупредил Си Цзиньпина о недопустимости провокационных действий или угроз в свете предстоящего визита Пелоси.

Накануне своего визита Нэнси Пелоси заявила, что Китай не может помешать официальным лицам США посетить Тайвань.

Китай отреагировал на визит спикера Палаты представителей 3 августа военными учениями в водах вокруг Тайваня.