Пап Римский пригласил судимого кардинала на встречу в Ватикане

Папа Римский Франциск пригласил кардинала Анджело Бекчу, пригласив некогда могущественного прелата Ватикана на предстоящую встречу кардиналов.

Два года назад Франциск вынудил его уйти в отставку на основании предполагаемых финансовых нарушений.

74-летний Бекчу в настоящее время находится под следствием в уголовном трибунале Ватикана по обвинению в отправке 125 000 евро из фондов Святого Престола в благотворительную организацию, которой руководит его брат.

Сам кардинал отрицает свое правонарушение. При этом Франциск лишил Бекчу прав и привилегий как кардинала.

Во время судебного разбирательства Бекчу сказал Ватиканскому трибуналу, что, как № 2 в государственном секретариате, он имел право жертвовать средства Святого Престола на благотворительность.

Он сказал, что деньги остались на банковском счете епархии в ожидании дальнейшего финансирования, и его брат не получил к ним доступа.

Бекчу не участвовал ни в каких публичных литургиях, аудиенциях или других мероприятиях в Ватикане и не имел права участвовать в конклаве для избрания нового папы.

Сардинская ежедневная газета L'Unione Sarda заявила, что папа также пообещал полностью восстановить все свои основные функции, но этому пока нет подтверждений.