Пап Римский пригласил судимого кардинала на встречу в Ватикане
Папа Римский Франциск пригласил кардинала Анджело Бекчу, пригласив некогда могущественного прелата Ватикана на предстоящую встречу кардиналов.
Два года назад Франциск вынудил его уйти в отставку на основании предполагаемых финансовых нарушений.
74-летний Бекчу в настоящее время находится под следствием в уголовном трибунале Ватикана по обвинению в отправке 125 000 евро из фондов Святого Престола в благотворительную организацию, которой руководит его брат.
Сам кардинал отрицает свое правонарушение. При этом Франциск лишил Бекчу прав и привилегий как кардинала.
Во время судебного разбирательства Бекчу сказал Ватиканскому трибуналу, что, как № 2 в государственном секретариате, он имел право жертвовать средства Святого Престола на благотворительность.
Он сказал, что деньги остались на банковском счете епархии в ожидании дальнейшего финансирования, и его брат не получил к ним доступа.
Бекчу не участвовал ни в каких публичных литургиях, аудиенциях или других мероприятиях в Ватикане и не имел права участвовать в конклаве для избрания нового папы.
Сардинская ежедневная газета L'Unione Sarda заявила, что папа также пообещал полностью восстановить все свои основные функции, но этому пока нет подтверждений.
Опубликовано: Светлана Репина
-
The Washington Post сообщает, что Си Цзиньпин просил Байдена не допустить визита Нэнси Пелоси на Тайвань
По данным The Washington Post, во время телефонного разговора китайский лидер Си Цзиньпин просил Джо Байдена не допустить визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации
Глава внешнеполитического ведомства ЕС выступает против запрета виз для всех россиян
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
Латвия вслед за Эстонией снесет памятник советской эпохи
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине