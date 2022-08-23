Politico: США отправляют в Украину секретную военную помощь

Американское интернет-издание Politico рассказало о том, что США могут отправлять в Украину секретную помощь.

Авторы американского интернет-издания Politico сообщили, что Соединенные Штаты Америки поставляют в Украину секретную военную помощь.

Предполагается, что настоящие объемы помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву, намного выше тех, о которых заявляют официально.

При этом, не желая вводить читателей в заблуждение, журналисты предупредили о том, что данная информация не является на сто процентов достоверной.

Отмечается, что если бы такого рода факты действительно существовали, то они бы так просто не "вытекли" в СМИ.