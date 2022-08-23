Politico: США отправляют в Украину секретную военную помощь
Американское интернет-издание Politico рассказало о том, что США могут отправлять в Украину секретную помощь.
Авторы американского интернет-издания Politico сообщили, что Соединенные Штаты Америки поставляют в Украину секретную военную помощь.
Предполагается, что настоящие объемы помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву, намного выше тех, о которых заявляют официально.
При этом, не желая вводить читателей в заблуждение, журналисты предупредили о том, что данная информация не является на сто процентов достоверной.
Отмечается, что если бы такого рода факты действительно существовали, то они бы так просто не "вытекли" в СМИ.
Опубликовано: Николай Скира
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