На защиту Уилла Смита, давшего пощечину комику на вручении «Оскара», встала его бывшая жена

Шери Зампино рассказала, что актер добрый человек и выразила надежду, что люди даруют ему прощение.

Прошло почти пять месяцев с известного момента вручения "Оскара", когда Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року за то, что тот высмеял жену артиста Джаду Пинкетт-Смит.

Как складывается жизнь звезды, которую после инцидента исключили из Американской киноакадемии и лишили нескольких контрактов?

Поддержать Смита решила бывшая жена Шери Зампино. Она рассказала о том, что Уилл "добрый" человек, и поделилась надеждой, что люди даруют ему "прощение" за то, что произошло на церемонии вручения премии "Оскар".

"Я надеюсь, что люди позволят ему быть человеком", - добавила она. Шери также вспомнила, что актер подарил ей годы радости.

"Я надеюсь на него — он работает в бизнесе с 16 лет с Fresh Prince of Bel-Air. Он так щедро отдает, он вкладывает любовь во все, что делает, он такой милосердный, такой добрый, у него есть сердечные связи со своими поклонниками".

Уилл, со своей стороны, принес несколько извинений за то, что произошло. В более недавнем видео он сказал, что также связался с Крисом лично, но ему сказали, что Крис "не готов" к разговору.