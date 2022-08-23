Андрей Ермак: «мощный документ» о гарантиях безопасности для Украины будет представлен в конце августа

Глава офиса президента Украины пообещал представить проект документа о гарантиях безопасности для Украины к концу августа.

Информационное агентство УНИАН передаёт, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что проект "мощного документа" с рекомендациями о гарантиях безопасности для Украины будет представлен в конце августа.

"До конца этого месяца мы можем рассчитывать на появление первого документа с рекомендациями по нашей группе с господином Расмуссеном", — пообещал чиновник.

Ранее сообщалось, что в состав рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Украины вошёл бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен.