Андрей Ермак: «мощный документ» о гарантиях безопасности для Украины будет представлен в конце августа
Глава офиса президента Украины пообещал представить проект документа о гарантиях безопасности для Украины к концу августа.
Информационное агентство УНИАН передаёт, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что проект "мощного документа" с рекомендациями о гарантиях безопасности для Украины будет представлен в конце августа.
"До конца этого месяца мы можем рассчитывать на появление первого документа с рекомендациями по нашей группе с господином Расмуссеном", — пообещал чиновник.
Ранее сообщалось, что в состав рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Украины вошёл бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен.
Опубликовано: Максим Алексеев
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