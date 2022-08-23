Ольга Бузова увела богатого жениха у Анны Калашниковой

Певица и телеведущая принимает шикарные подарки и галантные ухаживания от состоятельного банкира Ивана Семенова.

После громкого расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущей и певице никак не удавалось встретить вторую половинку. Бузова пробовала утешиться в объятиях сыровара Дениса Лебедева, затем блогера Давида Манукяна.

Но долго эти отношения не продлились - по словам девушки, мужчины ее обманывали и изменяли. И вот, наконец, рядом с поющей телеведущей появился серьезный человек, сообщает СтарХит.

Речь идет о банкире Иване Семенове, с которым 36-летнюю Бузову все чаще видят в последнее время.

Миллионер заваливает Ольгу цветами и дорогими украшениями. К примеру, недавно Семенов преподнес избраннице дорогие туфли Jimmy Choo, усыпанные тысячами кристаллов Swarovski. Стоит такая обувь около 350 тысяч рублей. Иван также презентовал любимой браслет Van Cleef за 500 тысяч рублей.

Недавно Бузову заметили и на семейном празднике Семенова — банкир праздновал день рождения родного брата. Ольга выложила сторис с этой вечеринки, где ей в подарок преподнесли бутылку дорого шампанского.

Пока певица и банкир не комментируют свои отношения. Возможно, потому, что у Семенова еще не завершены отношения с его гражданской женой Анной Калашниковой, которую он совсем недавно задаривал дорогими подарками и песнями.

Семенов и Калашникова вместе почти три года. Мужчина сделал Анне предложение, пара планировала общих детей, но минувшей зимой поссорилась. Анна намекнула в соцсетях, что любимый ей изменил. Однако после этого их опять видели вместе.