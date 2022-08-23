Борис Гребенщиков решил сдать свою квартиру в Петербурге
Цена вполне приемлемая: месяц аренды трешки в самом центре города обойдется в 80 тысяч рублей.
Музыкант Борис Гребенщиков выставил объявление о сдаче своей 3-комнатной квартиры в центре Петербурга.
Ее площадь 130 квадратных метров, за месяц хозяин просит 80 тысяч рублей. Помимо других удобств и расположения, в квартире есть гидромассажная ванна.
"Сдается удивительная квартира в центре Санкт-Петербурга. Площадь 130 метров, пятый этаж. Большая кухня, а также просторная ванная с гидромассажем, 3 комнаты плюс балкон. Жилье после капремонта", - цитирует объявление КП.
Лидер группы «Аквариум» уехал из России и в последнее время проживает в Лондоне. Делами отца по сдаче жилья занимается его сын.
Ранее музыкант заявлял, что он не вернется в Россию и не будет там давать концерты, пока в стране не изменится политическая обстановка. Сейчас он выступает за границей - с временным коллективом «БГ+».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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