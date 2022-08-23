Ермак: 29 или 30 августа будет подписан документ о гарантиях безопасности Украины

Руководитель офиса Зеленского Ермак анонсировал подписание гарантий безопасности Украины.

Украина в скором времени подпишет очень важный для себя документ, который будет застрагивать вопросы национальной безопасности.

По словам главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, уже скоро будут подписаны документы о гарантиях безопасности.

Ермак отметил, что все бумаги будут подписаны уже в текущем месяце - 29 или 30 августа.

Также отметим, что вопрос о гарантиях безопасности Украины стоит с момента начала спецоперации. Добавим, что Россия также выражала готовность стать гарантом безопасности Украины.