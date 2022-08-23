Ермак: 29 или 30 августа будет подписан документ о гарантиях безопасности Украины
Руководитель офиса Зеленского Ермак анонсировал подписание гарантий безопасности Украины.
Украина в скором времени подпишет очень важный для себя документ, который будет застрагивать вопросы национальной безопасности.
По словам главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, уже скоро будут подписаны документы о гарантиях безопасности.
Ермак отметил, что все бумаги будут подписаны уже в текущем месяце - 29 или 30 августа.
Также отметим, что вопрос о гарантиях безопасности Украины стоит с момента начала спецоперации. Добавим, что Россия также выражала готовность стать гарантом безопасности Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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