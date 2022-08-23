Румыния высылает российского дипломата, Москва предупреждает о подобном ответе

Министерство иностранных дел Румынии (MAE) объявило, что представитель посольства России в Бухаресте был объявлен персоной нон грата и покинул Румынию на прошлой неделе.

В ответ Москва раскритиковала решение румынских властей и заявила, что “ответит пропорционально”.

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что решение было принято “с учетом несовместимости деятельности соответствующего представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года”.

Она также раскритиковала решение румынских властей как “необоснованное”, добавив, что оно было основано на “надуманных предлогах”.