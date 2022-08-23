Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что хочет сразиться с Александром Усиком

Непобежденный чемпион уверен, что он сумеет победить украинского спортсмена, который выиграл недавнюю схватку у Энтони Джошуа.

Еще совсем недавно заявлявший о возможном уходе на пенсию английский боксер Тайсон Фьюри после схватки Александра Усика и Энтони Джошуа за сохранение титулов IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе дал понять, каковы его истинные намерения.

Обладатель пояса WBC хочет сразиться с Усиком за бесспорный титул чемпиона. При этом спорстмен раскритиковал бой Усика и Джошуа.

"Это был один из худших титульных боев в супертяжелом весе, которые я когда-либо видел. Это была чушь... Я мог бы победить их обоих в один и тот же вечер", - подчеркнул боксер.

Тайсон Фьюри - непобеждённый британский боксёр-профессионал, который выступает в тяжёлой весовой категории.

34-летний спортсмен - победитель юношеского чемпионата ЕС, чемпион Британии по версии ABA, чемпион мира по версии WBC. А также - бывший чемпион мира (по версиям IBF, WBA, WBO, IBO).