Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что хочет сразиться с Александром Усиком
Непобежденный чемпион уверен, что он сумеет победить украинского спортсмена, который выиграл недавнюю схватку у Энтони Джошуа.
Еще совсем недавно заявлявший о возможном уходе на пенсию английский боксер Тайсон Фьюри после схватки Александра Усика и Энтони Джошуа за сохранение титулов IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе дал понять, каковы его истинные намерения.
Обладатель пояса WBC хочет сразиться с Усиком за бесспорный титул чемпиона. При этом спорстмен раскритиковал бой Усика и Джошуа.
"Это был один из худших титульных боев в супертяжелом весе, которые я когда-либо видел. Это была чушь... Я мог бы победить их обоих в один и тот же вечер", - подчеркнул боксер.
Тайсон Фьюри - непобеждённый британский боксёр-профессионал, который выступает в тяжёлой весовой категории.
34-летний спортсмен - победитель юношеского чемпионата ЕС, чемпион Британии по версии ABA, чемпион мира по версии WBC. А также - бывший чемпион мира (по версиям IBF, WBA, WBO, IBO).
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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