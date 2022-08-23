Женщина уволилась с работы из-за коллег, не пришедших на её свадьбу

Молодая жительница Китая, которая вот уже пять лет работала в некой фирме, была уверена, что у неё очень хорошие отношения с коллегами.

За годы трудовой деятельности дама успела побывать на свадьбах многих своих коллег, а потому, когда она сама собралась замуж, то пригласила на торжество людей, с которыми работала бок о бок.

Для 70 приглашённых было зарезервировано 6 столиков, но место оказалось занято лишь одно. На свадьбу явился только стажёр невесты, а остальные 69 человек проигнорировали приглашение.

Дама рассказала, что настроение было испорчено на целый день. Она чувствовала себя невероятно униженной, особенно в глазах семьи жениха. Не стерпев такой обиды и не желая далее работать в таком коллективе, женщина уволилась.

После того, как необычная свадебная история распространилась в китайских соцсетях, люди принялись обсуждать этот случай, но во мнении не сошлись.

Одни пользователи считают, что невесту и впрямь жалко, а коллеги поступили довольно подло и невежливо — могли бы хотя бы уведомить даму о том, что не придут.

Другие комментаторы уверены, что героиня этой истории виновата сама, ведь её ожидания оказались чрезмерно завышенными — и, видимо, безосновательно.