Вор, укравший на пляже сумку, случайно попал в телевизионное интервью в Испании

Интервью, которое сотрудники новостной станции «TVE» брали у туриста на пляже Барселоны (Испания), получилось криминальным.

Пока отдыхающий мужчина рассказывал о том, как ему нравится пляж, на заднем плане появился незнакомец, польстившийся на оставленную без присмотра сумку.

Схватив добычу, вор быстро скрылся. При этом даже не заподозрив, что случайно «засветился» в кадре.

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    Благодаря этой видеозаписи полицейским удалось и установить личность злодея, и арестовать его.

    Теперь ему остаётся лишь сожалеть о том, что он оказался в неправильном месте в неправильное время и совершенно не заметил телевизионщиков с камерой.

Опубликовано: Игнат Ветров

 

 





 

 

 

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