Вор, укравший на пляже сумку, случайно попал в телевизионное интервью в Испании

Интервью, которое сотрудники новостной станции «TVE» брали у туриста на пляже Барселоны (Испания), получилось криминальным.

Пока отдыхающий мужчина рассказывал о том, как ему нравится пляж, на заднем плане появился незнакомец, польстившийся на оставленную без присмотра сумку.

Схватив добычу, вор быстро скрылся. При этом даже не заподозрив, что случайно «засветился» в кадре.