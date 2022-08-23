Вор, укравший на пляже сумку, случайно попал в телевизионное интервью в Испании
Интервью, которое сотрудники новостной станции «TVE» брали у туриста на пляже Барселоны (Испания), получилось криминальным.
Пока отдыхающий мужчина рассказывал о том, как ему нравится пляж, на заднем плане появился незнакомец, польстившийся на оставленную без присмотра сумку.
Схватив добычу, вор быстро скрылся. При этом даже не заподозрив, что случайно «засветился» в кадре.
Опубликовано: Игнат Ветров
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