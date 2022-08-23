Польский министр накаляет обстановку, обвиняя ЕС в краже миллиардов средств

Министр юстиции Польши полностью раскритиковал Европейский союз, а затем прошелся по Германии - за “кражу” миллиардов средств Евросоюза, потому что борьба между Брюсселем и Варшавой по поводу обеспечения оплаты накаляется.

Министр юстиции Збигнев Зиобро, в прошлом был руководителем партии в польской националистической коалиции, заявил, что Урсула фон дер Ляйен дурит Польшу, т.к. по ее словам спустя три месяца страна сможет пользоваться 35 миллиардами евро, которые будут предоставлены на восстановление граждан и страны в целом после пандемии.

Бывший глава польской партии сказал, что больше не доверяет президенту Евросоюза, а также ставит под сомнение тот факт, что эти деньги будут выплачены. По словам фон дер Ляйен, шаги, предпринятые польским правительством для решения этой проблемы, зашли недостаточно далеко.

“Польшу пытаются зверски ограбить, и свою основную лепту в этом разграблении играют немецкие политики в предводительстве с фон дер Ляйен”, - сказал Зиобро в разговоре с журналистами.

Объединив Германию с Евросоюзом Польша не хочет идти ни на какие уступки Брюсселя и Берлина.