ICE: Расчетная цена газовых фьючерсов самая высокая за всю историю

По данным Лондонской фондовой биржи (ICE), расчетная цена газовых фьючерсов возросла до самой высокой отметки за всю историю торгов.

Данные представленные по итогам торгов на Лондонской фондовой бирже свидетельствуют о том, что в настоящий момент расчётная стоимость газа самая высокая за всю историю торгов.

Эксперты отмечают, что катализатором стремительного повышения цен на голубое топливо стала новость о начале регламентных работ, которые собирается проводить "Газпром" на газопроводе "Северный поток" с 31 августа по 2 сентября.

Эта новость привела к тому, что уже с начала торгов фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре подорожали на 20%, превысив порог в 3000 долларов.