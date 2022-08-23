StarHit.ru: Бузова закрутила роман с богатым бойфрендом Калашниковой
Любвеобильную поющую ведущую Ольгу Бузову связывают отношения с банкиром Иваном Семеновым, который встречается с Анной Калашниковой в настоящее время.
Известная в РФ ведущая ТВ и исполнительница Ольга Бузова закрутила роман с банкиром Иваном Семеновым, который все еще встречается с Анной Калашниковой. Такую информацию сообщило издание StarHit.ru.
Оказывается, Семенов уже не первый месяц ухаживает за поющей ведущей. Банкир заваливает Ольгу дорогими презентами.
Недавно поклонник подарил Бузовой туфли Jimmy Choo, инкрустированные 7000 кристаллами Swarovski за 350 000 российских рублей. Чуть позже знаменитость получила от обожателя браслет Van Cleef стоимостью в 500 000 рублей.
Кроме прочего, Бузова также была гостем семейного торжества 36-летнего банкира. Тот праздновал день рождения родного брата.
Стоит заметить, что ни Бузова, ни Семёнов никаких комментариев по поводу своих отношений не давали.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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