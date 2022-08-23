Энергетический кризис в Европе преследует евро, поскольку он упал до 20-летнего минимума по отношению к доллару

Азиатские акции снижаются шестую сессию подряд во вторник после того, как возобновившийся скачок цен на энергоносители в Европе усилил опасения рецессии и повысил доходность облигаций, в то же время опустив евро до 20-летнего минимума.

Базовые цены на газ в Европейском союзе выросли на 13% за ночь до рекордного максимума, удвоившись всего за месяц и в 14 раз превысив средний показатель за последнее десятилетие.

Аналитики американского банка Citi предупредили в понедельник, что инфляция в Великобритании может превысить 18%, если цены на энергоносители не будут сдерживаться, что более чем в девять раз превышает целевой показатель Банка Англии.

Инфляция потребительских цен в последний раз достигала такого уровня в 1976 году.

Единая валюта боролась на уровне $ 0,9937, снова опустившись ниже паритета с долларом в понедельник — самого низкого уровня почти за 20 лет — оказавшись между крупным энергетическим кризисом в Европе и Федеральной резервной системой США, все еще продолжающей наступление, чтобы обуздать инфляцию.