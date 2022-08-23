ОСН: составлен список отечественных знаменитостей, навредивших России больше всего

Политолог Александр Нетесов разместил в социальных сетях список известных личностей, больше всего навредивших РФ за последние полгода. На первой строчке оказался ведущий ТВ и юморист Максим Галкин.

Политолог Александр Нетесов разместил в сети список отечественных звезд, более всего навредивших родине после начала спецоперации РФ на Донбассе.

На первом месте комик Максим Галкин.

Нетесов напомнил, что артист, пребывая в Израиле, неоднократно критиковал Россию, соотечественников, власти родного государства.

На второй строчке оказалась актриса театра и кино Чулпан Хаматова, так как не один раз нелестно высказывалась об РФ, бравировала тем, что готова отказаться от звания народной артистки России, если потребуется.

На третьем месте оказалась актриса Юлии Ауг.

Ранее появилась информация о том, что Галкин продолжает гастрольный тур по Европе. Один из последних концертов юмориста состоялся в столице Польши.

Звезда сцены поделился впечатлениями от выступления перед поляками в своих соцсетях: "Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!".