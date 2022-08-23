FP: Орбан и Моравецкий конфликтуют из-за СВО Путина
Журналист Foreign Policy Аманда Коакли написала статью о том, что Польша и Венгрия конфликтуют из-за различий во мнении по поводу проведения спецоперации на Украине.
По словам журналистки премьер-министры двух стран не могут найти общий язык, т.к. каждый из них имеет свое мнение по поводу России, которые совершенно не сходятся.
“У поляков заканчивается терпение и доверие, т.к. венгерские партнеры начинают занимать не ту сторону”, – поделился Financial Times Даниэль Хагедус, эксперт Немецкого фонда Маршалла.
Как сейчас будут взаимодействовать Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан, пока не понятно, но вывод напрашивается достаточно плачевный, потому что это может плохо отразиться на странах, которые наплевательски относятся к правилам Евросоюза.
Журналистка считает, что Александр Вучич и члены партии “Братья Италии” являются партнерами Орбана, который хочет выиграть выборы в Италии в сентябре.
Опубликовано: Силивончик Алина
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