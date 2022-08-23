Дмитрий Разумков: конфискация российского транзитного газа вполне законна
Бывший спикер Верховной рады назвал конфискацию российского газа, идущего транзитом через территорию Украины , законным и оправданным действием
В своём аккаунте на Facebook экс-спикер Рады Дмитрий Разумов заявил о том, что Украина должна воровать российский газ из трубопровода "Дружба" и самостоятельно реализовывать его европейским потребителям.
Своё мнение депутат аргументировал тем, что газ можно считать российским до тех пор, пока он не пересёк границу Украины. На нашей территории он попадает под действие закона о конфискации российских активов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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