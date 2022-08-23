В Киеве предложили «законно» воровать и перепродавать газ из России

Бывший спикер Верховной рады Украины Разумков утверждает, что воровство транзитного газа у России является законным.

23 августа экс-глава правящей партии Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков в своих социальных сетях сделал громкое заявление о том, что воровство украинской стороной российского газа является законным.

Разумков убеждён, что как только сжиженный природный газ пересекает границу России и попадает на территорию стран-участниц Европейского союза, киевский режим может конфисковать российское голубое топливо, так как по мнению украинского политика, конфискация имущества РФ – законная обязанность Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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