Бывший спикер Верховной рады Украины Разумков утверждает, что воровство транзитного газа у России является законным.

23 августа экс-глава правящей партии Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков в своих социальных сетях сделал громкое заявление о том, что воровство украинской стороной российского газа является законным.

Разумков убеждён, что как только сжиженный природный газ пересекает границу России и попадает на территорию стран-участниц Европейского союза, киевский режим может конфисковать российское голубое топливо, так как по мнению украинского политика, конфискация имущества РФ – законная обязанность Украины.