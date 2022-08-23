Кушанашвили похвалил Нагиева за молчание о спецоперации в эфире шоу Каково?!

Ведущий и журналист Отар Кушанашвили убеждён, что актёр Дмитрий Нагиев правильно поступает, не позволяя себе критиковать власти страны, земляков на фоне спецоперации.

Известный журналист Отар Кушанашвили решил высказать своё мнение относительно поведения ведущего и актера Дмитрия Нагиева в свете ситуации в Украине.

Кушанашвили напомнил, что Нагиев решил не высказываться о спецоперации в Донбассе.

Кроме того, актер сохранил хорошие отношения с гендиректором Первого телевизионного канала Константином Эрнстом, обеспечив себе будущее на ТВ.

Журналист похвалил артиста за дальновидность.

В качестве доказательства правильности поведения Нагиева Кушанашвили обратил внимание на группу "Машина времени" и ее лидера Андрея Макаревича.

В рамках Ютуб-шоу "Каково?!" представитель СМИ заявил: "Как вам такое, Макаревич, свихнувшийся на старости лет? Как вам такое, "Машина времени" без единого концерта вплоть до 2048 года?".

Макаревич неоднократно резко высказывается в адрес родины, своих соотечественников, действующей власти РФ.

Последние месяцы музыкант пребывает в Израиле вместе с женой и маленьким сыном.