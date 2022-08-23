В Соединенных Штатах меняют оценки итогов конфликта на Украине
Роберт Мэннинг заявил, что Соединённые Штаты больше не верят в полную победу Украины и опасаются эскалации конфликта.
В интервью журналу Hill бывший советник заместителя госсекретаря США Роберт Мэннинг заявил, что в Соединённых Штатах больше не верят в полную победу Украины. Проводя агрессивную политику в отношении Китая, Вашингтон очень осторожно действует в отношении России.
"Внешняя политика США в отношении специальной операции в Украине очень осторожна. Она полностью исключает военное вмешательство и ограничивается только поставками техники, обучением личного состава и объединением союзников", — поделился мнением Мэннинг.
Бывший чиновник подчеркнул, что в отличие от Тайваня, у США нет союзнических обязательств перед Украиной.
Опубликовано: Максим Алексеев
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