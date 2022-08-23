Как и где была написана знаменитая «Назад В СССР» The Beatles

На ее создание Пола Маккартни вдохновили предгорье Гималаев, река Ганг и красота советских девушек.

Существуют записи, на которых The Beatles в городе Ришикеше в Гималаях поют песню о духовном возрождении.

Ришикеш всегда вдохновлял музыкантов на творчество. Расположенный там, где могучий Ганг уступает место зеленым предгорьям Гималаев, он представляет собой анклав безмятежности.

The Beatles могли позволить своему творчеству здесь просто вырваться наружу, будто освободившись от оков современного мира.

Один из современников Пола Маккартни вспоминает, как однажды артист вышел из своей хижины в ашраме: “Я сидел за завтраком, и Маккартни спустился со своей акустической гитарой и заиграл “Back In The USSR”.

Слушателей лирика Маккартни, рассказывающая о девушках из разных уголков СССР, просто заворожила.

По словам экспертов, “Back In The USSR” также стала шагом к возвращению Тhe Beatles к рок-н-роллу после сложных студийных экспериментов предыдущих нескольких лет.

“Чак Берри однажды исполнил песню под названием “Back In The USA”, которая очень американская, очень похожа на Чака Берри, - сказал Маккартни в интервью Радио Люксембург в ноябре 1968 года. - И он очень американец, но он возвращается в СССР, вы знаете, и он как бы говорит: ”Оставь это до завтра, дорогая, чтобы отключить телефон".