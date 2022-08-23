Посла Украины вызвали в МИД Казахстана и осудили за призыв убивать русских

Посла Украины в Казахстане вызвали в Министерство иностранных дел и выразили ему протест.

В Министерство иностранных дел Казахстана был вызвал посол Украины Петр Врублевский. Это случилось сегодня, 22 августа.

Как стало известно, послу Украины Врублевскому был выражен протест в связи с его словами о русских.

Ранее он сказал, что необходимо убивать русских людей.

"Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в казахстанский МИД в связи с высказываниями о необходимости убивать русских, ему выражен протест", - передает РБК.