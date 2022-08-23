Посла Украины вызвали в МИД Казахстана и осудили за призыв убивать русских
Посла Украины в Казахстане вызвали в Министерство иностранных дел и выразили ему протест.
В Министерство иностранных дел Казахстана был вызвал посол Украины Петр Врублевский. Это случилось сегодня, 22 августа.
Как стало известно, послу Украины Врублевскому был выражен протест в связи с его словами о русских.
Ранее он сказал, что необходимо убивать русских людей.
"Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в казахстанский МИД в связи с высказываниями о необходимости убивать русских, ему выражен протест", - передает РБК.
Опубликовано: Николай Скира
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