NI: Обрушение силоса в бейрутском порту привело к повторной взрывной волне
Северная часть зернохранилищ, поврежденных два года назад в результате смертоносного взрыва в бейрутском порту, обрушилась после предупреждений о том, что конструкция слишком сильно накренилась, чтобы удержаться на ногах.
Облако пыли поднялось над портом рано утром во вторник после обрушения, в результате которого были разрушены еще восемь бункеров, которые были более сильно повреждены в результате взрыва и где с июля бушует пожар.
Оставшийся южный блок более стабилен и не подвержен неминуемому риску обрушения, сказал французский инженер-строитель Эммануэль Дюран, который установил датчики на силосах.
50-летние силосы высотой 48 метров (157 футов) поглотили большую часть удара, когда 4 августа 2020 года в результате мощного взрыва взорвались тонны неправильно хранящихся удобрений с нитратом аммония. Бункеры эффективно защитили западную часть Бейрута от взрыва, в результате которого погибло более 200 человек.
Часть бункеров обрушилась 31 июля, а еще одна секция обрушилась 4 августа, во вторую годовщину взрыва.
В силосах уже больше месяца горит огонь, поскольку оставшиеся запасы зерна бродят в летнюю жару.
Опубликовано: Силивончик Алина
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