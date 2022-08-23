Посольство США призывает своих граждан немедленно покинуть Украину
Посольство США на Украине призвало всех американцев незамедлительно покинуть территорию Украины.
Во вторник,23 августа 2022 года, пресс-служба посольства Соединённых Штатов на Украине опубликовала на официальном сайте американского дипломатического учреждения экстренный призыв для всех американцев, которые в настоящее время находятся на территории Украины.
Согласно данному заявлению, граждане США должны покинуть Украину из-за нестабильности ситуации на территории страны, которая в ближайшее время, по информации Госдепартамента США может значительно ухудшиться.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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