Посольство США призывает своих граждан немедленно покинуть Украину

Посольство США на Украине призвало всех американцев незамедлительно покинуть территорию Украины.

Во вторник,23 августа 2022 года, пресс-служба посольства Соединённых Штатов на Украине опубликовала на официальном сайте американского дипломатического учреждения экстренный призыв для всех американцев, которые в настоящее время находятся на территории Украины.

Согласно данному заявлению, граждане США должны покинуть Украину из-за нестабильности ситуации на территории страны, которая в ближайшее время, по информации Госдепартамента США может значительно ухудшиться.