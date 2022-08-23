Звезда КВН Кортункова женила своего сына, поделившись фото торжества в социальных сетях

Ольга Кортункова отпраздновала свадьбу своего 24-летнего сына и ждёт-не дождётся, когда станет бабушкой.

Звезда КВН Ольга Картункова поведала о радостном событии в жизни своего семейства. На днях звезда сцены и экрана отпраздновала свадьбу своего 24-летнего наследника Алесандра.

Снимки молодых артистка разместила в запрещённой сегодня в России социальной сети.

Под фото знаменитость написала: "Ну вот и настал тот день, когда мой сын стал мужем, зятем! Настал тот день, когда в семье появилась жена моего сына, сноха, доча! Они сказали в ЗАГСе друг другу "да".

Кортункова призналась, что совсем не испытывала волнения перед женитьбой сына. Наоборот, Ольга чувствовала радость и умиротворение, осознавая, что ее невестка - та самая единственная и неповторимая для Александра.

Артистка также решила пошутить по поводу: "Полное понимание, что эти люди должны быть друг с другом, что действительно на свете есть твоя половинка, хотя визуально по размерам покажется, что Эля - четвертинка, а Саша - твердая полторашка".