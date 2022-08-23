Брэд Питт на премьере Bullet Train в Южной Корее предстал в розовом костюме

Это не первый удивительный наряд звезды Голливуда. Не так давно на показе фильма в Берлине Бред предстал в юбке и пыльно-розовой рубашке.

Звезда "Однажды в Голливуде" во время посещения премьеры своего последнего триллера "Скоростной поезд" в Сеуле щеголял в светло-розовом костюме с брюками в тон.

Выступая перед публикой на сцене, 58-летний Бред Питт надел наряд поверх белой футболки и дополнил смелый образ парой удобных розовых кроссовок.

Это не первый удивительный наряд звезды Голливуда. Не так давно на показе фильма в Берлине Бред предстал в юбке, пыльно-розовой рубашке и украсил свой образ ожерельями с подвесками, парой солнцезащитных очков и черными армейскими ботинками.

А во время фотосессии для Bullet Train в Париже - вышел в оранжевом костюме.

В последние недели Питт находится в международном турне для продвижения своего последнего фильма вместе с коллегами Джоуи Кингом, Аароном Тейлором Джонсоном и Брайаном Тайри Генри.

В фильме Sony "Скоростной поезд" актер играет роль наемного убийцы, который только что оправился от эмоционального выгорания и возвращается к своей работе с высокими ставками с несколько ошибочным чувством уверенности в своей пригодности для службы. Сюжет повествует о конкурирующих убийцах, сражающихся насмерть в скоростном поезде.