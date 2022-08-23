Дмитрий Медведев высказался о гарантиях безопасности для Украины

Заместитель председателя Совета безопасности убежден в том, что гарантии для Украины может дать только договор с Россией.

В своём официальном Telegram-канале Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности заявил, что гарантировать безопасность Украине может только договор с Российской Федерацией.

"Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но киевская власть, профинансированная западными деньгами, от него отказалась", — написано в сообщении.

Дмитрий Медведев убеждён, что в НАТО не примут самоубийственное решение принять Украину и поэтому с гарантиями безопасности для неё очень "кисло".