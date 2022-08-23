Украина заявила что в конце месяца будет документ, который станет гарантом мировой системы безопасности

Власти Украины обещают выпустить документ, который будет способствовать безопасности для всех стран. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Такое заявление прозвучало на встрече Андрея Ермака с главами стран Евросоюза. Ориентировочно политик обещал числа 29-30 предоставить документ, который будет сформирован по рекомендациям украинской группы совместно с господином Расмуссеном.

До сегодняшнего дня бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен совместно с Ермаком управлял группой, которая занималась безопасностью Украины, именно поэтому к нему больше всего и проявляли интерес.

По словам украинских властей этот документ будет гарантом международной безопасности, а не только Украины.