В МИД Казахстана вызвали украинского посла из-за призыва убивать русских
МИД Казахстана выразило протест послу Украины Врублевскому после его призыва убивать русских.
Во вторник, 23 августа 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана сообщила о встрече замминстра Ермухамбета Конуспаева с украинским послом Петром Врублевским, который в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову призвал убивать русских.
Отмечается, что в результате встречи послу Украины в Казахстане был выражен протест, так как казахстанская сторона не разделяет подобные высказывания в отношении россиян и не намерена разрывать дружественные отношения с Россией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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