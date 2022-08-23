В МИД Казахстана вызвали украинского посла из-за призыва убивать русских

МИД Казахстана выразило протест послу Украины Врублевскому после его призыва убивать русских.

Во вторник, 23 августа 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана сообщила о встрече замминстра Ермухамбета Конуспаева с украинским послом Петром Врублевским, который в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову призвал убивать русских.

Отмечается, что в результате встречи послу Украины в Казахстане был выражен протест, так как казахстанская сторона не разделяет подобные высказывания в отношении россиян и не намерена разрывать дружественные отношения с Россией.