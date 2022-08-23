Следы динозавров были обнаружены из-за сильной засухи в государственном парке Долины динозавров которым 113 миллионов лет

Следы динозавров, датируемые примерно 113 миллионами лет назад, были обнаружены в государственном парке Долины динозавров в Техасе из-за сильной засухи, из-за которой высохла река, говорится в заявлении парка в понедельник.

Другим видом, оставившим следы в парке в Глен-Роуз, штат Техас, был зауропосейдон, который во взрослом возрасте достигал около 60 футов в высоту и весил около 44 тонн, добавил Гарсия.

“Большинство следов, которые недавно были обнаружены и обнаружены в разных частях реки в парке, принадлежат акрокантозавру. Это был динозавр, который во взрослом возрасте достигал около 15 футов в высоту и весил около семи тонн”, - сообщила CNN по электронной почте представитель парка Стефани Салинас Гарсия.

Следы были обнаружены после чрезмерной засухи этим летом, из-за которой река в парке полностью высохла в большинстве мест.

По данным Мониторинга засухи США, по состоянию на прошлую неделю более 60% территории Техаса испытывали засуху в двух наиболее интенсивных категориях.