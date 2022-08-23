StarHit.ru: Пелагея одержала победу в суде над своим экс-супругом Телегиным
Бывший муж певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин требовал пересмотра дела о разделе имущества, претендуя на квартиру артистки в Москве и её гонорары. Спортсмен в очередной раз ничего не добился.
Популярная отечественная исполнительница Пелагея в очередной раз утёрла нос своему экс-супругу, хоккеисту Ивана Телегина, одержав победу в суде.
Бывший муж певицы подал апелляцию после того, как проиграл дело о разделе имущества в мае текущего года. Спортсмен хотел оспорить решение суда на раздел совместно нажитого имущества.
Телегина интересовала столичная квартира, купленная на средства матери Пелагеи, а также гонорары известной артистки.
Адвокат знаменитости Филипп Рябченко рассказал StarHit.ru: "Суд повторно отказал Телегину в его необоснованных требованиях. Отсудить квартиру, купленную матерью Пелагеи (продюсером группы "ПЕЛАГЕЯ"), и повторно взыскать с артистки компенсацию по надуманным основаниям не получилось".
Примечательно, что Пелагея лично присутствовала на 2-ух заседаниях суда по делу, а со стороны Телегина были только его представители. Дальнейшие намерения хоккеиста на данный момент не известны.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации
Как Робинзон: житель Бразилии рассказал, как сумел выжить на необитаемом острове
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
Посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть Украину
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине