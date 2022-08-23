Япония рассматривает возможность размещения более 1000 ракет на фоне напряженности в Китае
Япония хочет расположить более 1000 крылатых ракет большой дальности, для увеличения безопасности и способности настроиться на ответные угрозы со стороны Китая, такую информацию предоставил обозреватель Yomiuri Shimbun.
Также японские власти хотят максимально усовершенствовать свои существующие ракеты класса "земля-корабль", чтобы увеличить их дальность увеличилась в 10 раз со 100 километров (62 мили) примерно до 1000 километров (620 миль). При такой модернизации ракетам достаточно, чтобы достичь прибрежных районов Китая, а также Северной Кореи.
Также потребуется провести модернизацию, чтобы позволить существующим кораблям и самолетам Японии иметь возможность запускать новые ракеты, которые могли бы поражать наземные цели.
Ракеты будут размещены в юго-западном регионе Кюсю и вокруг него, а также на небольших островах, которые усеивают юго-западные воды Японии недалеко от Тайваня.
По данным газеты, этот план является частью попытки Японии сократить разрыв в ракетном потенциале с Китаем, а также устранить угрозы со стороны Северной Кореи.
Опубликовано: Силивончик Алина
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