Клава Кока похвасталась новыми автомобилем и квартирой в личном блоге

Певица Клава Кока приобрела дорогущий авто и столичные апартаменты, чем поспешила похвастаться своим подписчикам.

Ключи жилья исполнительница Клава Кока получила сейчас, хотя приобретала недвижимость 2 года назад.

Певица поспешила похвастаться дорогим авто и новой квартирой в столице. Знаменитость - хозяйка роскошных апартаментов с прекрасным видом на красоты Москвы.

Стоимость жилья не озвучивается, а автомобиль стоит 25 000 000 российских рублей. Снимками своего нового имущества Клава поделилась в личном блоге.

Фото артистка подписала: "Невеста с приданым, получается. Сегодня получила ключи от своей первой квартиры в центре с видом мечты, купленной еще два года назад. Ну и машина у меня теперь упакована в новом цвете. Рада, как ребенок. Хотя я и есть… Ура! Принимаю поздравления".

На кадрах Клава позирует в коротком топике и модных джинсах на фоне элитного многоэтажного дома. Рядом с звездой сцены находится дорогой автомобиль светло-голубого оттенка.

Не забыла знаменитость сфотографировать связку ключей от своей новой жилплощади.

С обновками певицу поздравили певец Эвин Грей, блогер Андрей Глазунов и бьюти-блогер Айза Анохина. К поздравлениям присоединились и фолловверы певицы.