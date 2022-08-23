Клава Кока похвасталась новыми автомобилем и квартирой в личном блоге
Певица Клава Кока приобрела дорогущий авто и столичные апартаменты, чем поспешила похвастаться своим подписчикам.
Ключи жилья исполнительница Клава Кока получила сейчас, хотя приобретала недвижимость 2 года назад.
Певица поспешила похвастаться дорогим авто и новой квартирой в столице. Знаменитость - хозяйка роскошных апартаментов с прекрасным видом на красоты Москвы.
Стоимость жилья не озвучивается, а автомобиль стоит 25 000 000 российских рублей. Снимками своего нового имущества Клава поделилась в личном блоге.
Фото артистка подписала: "Невеста с приданым, получается. Сегодня получила ключи от своей первой квартиры в центре с видом мечты, купленной еще два года назад. Ну и машина у меня теперь упакована в новом цвете. Рада, как ребенок. Хотя я и есть… Ура! Принимаю поздравления".
На кадрах Клава позирует в коротком топике и модных джинсах на фоне элитного многоэтажного дома. Рядом с звездой сцены находится дорогой автомобиль светло-голубого оттенка.
Не забыла знаменитость сфотографировать связку ключей от своей новой жилплощади.
С обновками певицу поздравили певец Эвин Грей, блогер Андрей Глазунов и бьюти-блогер Айза Анохина. К поздравлениям присоединились и фолловверы певицы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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