Анфиса Чехова сообщила, что переехала жить в США, в личном блоге

Известная российская ведущая Анфиса Чехова не раз признавалась в том, что не может долго оставаться на одном месте. В настоящее время знаменитость пребывает в Штатах.

Популярная отечественная ведущая ТВ Анфиса Чехова переехала в США, о чём сообщила в своем блоге.

В социальных сетях звезда экрана поделилась фотографиями с прогулки по городу Хьюстон, что находится в Техасе, куда она "временно переехала из Москвы".

Чехова утверждает, что направилась в Америку "не отдыхать, а жить".

За своё неумение сидеть на одном месте Анфиса оправдалась перед своими фолловерами: "Такой уж я уродилась, смена локаций мне необходима как воздух… Где бы я ни жила, мне везде тесно. Мой мир шире, чем одна страна, один город и одна улица".

Отметим, что об отъезде из России ведущая телевидения поведала поклонникам несколько дней назад, но тогда она не уточняла, куда последует.

Знаменитость и не думала скрывать, что покидает Россию.

Совсем недавно селебрити на протяжении нескольких месяцев отдыхала на Бали. После вернулась на родину, заявив, что "никуда не сбежала".

Тогда Чехова говорила: "Я вернулась в Россию. Несмотря на все сплетни о моей эмиграции. Я никуда не сбежала и от Родины не отрекалась. Я не патриот, я просто родилась и выросла в России и люблю ее на глубинном уровне, вне зависимости от политики и условий проживания".

Позднее селебрити заявила, что не исключает вероятности, что может переехать в другое государство, так как "зависима от путешествий".

"Не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не оттого что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту".

В 2021 году после отпуска в Майами Чехова заявляла, что намерена приобрести недвижимость на территории в США, чтобы перебраться туда с концами.