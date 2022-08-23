В Херсоне взорвали автомобиль сотрудника местной администрации

Украинские спецслужбы совершили покушение на замглавы департамента внутренней политики Херсонской области Телегина, взорвав его машину.

23 августа заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил СМИ, что украинские спецслужбы взорвали автомобиль местного чиновника Игоря Телегина, который занимает должность замглавы департамента внутренней политики Херсонщины.

Отмечается, что в результате покушения пятидесятивосьмилетний Телегин получил ранения различной степени тяжести и в настоящее время находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.