В телецентре «Останкино» прошла церемония прощания с Дарьей Дугиной

В Москве состоялась гражданская панихида по трагически погибшей российской журналистке и политологу Дарье Дугиной.

В понедельник, 23 августа 2022 года, в телевизионном центре «Останкино» состоялась церемония прощания с военным корреспондентом и политологом Дарьей Дугиной, которая погибла в результате организованного украинскими спецслужбами взрыва в Подмосковье ночью 21 августа.

Отмечается, что во время панихиды семье усопшей был вручен Орден Мужества, которым дочь «идеолога русского мира» Александра Дугина посмертно наградил президент Российской Федерации Владимир Путин, дабы отметить вклад Дугиной в развитие российского общества.

Сам Александр Дугин со слезами на глазах произнёс траурную речь, где признался в том, что всю жизнь своей дочери Дарьи говорил ей о том, что она «должна стать лучше, добрее, чище», но после произошедшего понял, что «перестарался» и слишком мало хвалил дочь за её успехи и старания, а также отметил, что первыми её словами были «Россия», «наша держава», «наш народ».