Ученые рассказали, какие продукты укрепляют женское здоровье

Косметологи утверждают, что красота идет изнутри, и в этом есть очень большая доля истины.

Без каких продуктов женскому организму просто не обойтись?

Печень

В ней много витаминов, но самое главное - железа. Печень особенно нужна в период беременности. Бледность кожи, ломкие ногти и волосы тоже сигнализируют о нехватке железа и необходимости включить этот продукт в рацион.

Гречка

Она тоже неплохо снабжает организм железом. А кроме этого, содержит еще и лигнин — вещество, которое снижает уровень холестерина, в определённом возрасте это очень важно.

И это тоже не все: гречка содержит антиоксиданты, помогающие справиться со стрессом.

Капуста

Полезны все ее разновидности. В этом овоще есть сульфорафан, защищающий от рака.

Профессор Дороти Патак из Университета штата Мичиган, изучающая эффекты разных капуст, заметила, что у полячек реже, чем у женщин других стран, встречается рак груди. Как выяснилось, жительницы Польши едят много капусты - как свежей, так и квашеной.

Исследования показали: чем меньше капуста подвергалась термическкой обработке, тем она эффективнее. В капусте минимум калорий, зато она богата актиоксидантами, витаминами К и С. В ней также есть лютеин и зеаксантин, работающие как светофильтры и защищающие сетчатку глаза.

Клюква

В клюкве есть антоцианы — это вещества, обладающие противовоспалительным эффектом, которые борются с вредными микробами. Потому её активно рекомендуют женщинам, которых мучают циститы. Есть в клюкве и другие антиоскиданты, позволяющие сохранять молодость.

Специи

Для красоты и здоровья важно сократить потребление соли. И здесь на помощь приходят специи.

Полезные свойства специй перечислять можно долго. К примеру, розмарин останавливает воспалительные процессы, положительно влияет на память.

А куркума - продлевает годы жизни, у нее есть противоопухолевые, противовоспалительные, желчегонные, антиоксидантные свойства.