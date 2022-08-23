Ученые рассказали, какие продукты укрепляют женское здоровье
Косметологи утверждают, что красота идет изнутри, и в этом есть очень большая доля истины.
Без каких продуктов женскому организму просто не обойтись?
Печень
В ней много витаминов, но самое главное - железа. Печень особенно нужна в период беременности. Бледность кожи, ломкие ногти и волосы тоже сигнализируют о нехватке железа и необходимости включить этот продукт в рацион.
Гречка
Она тоже неплохо снабжает организм железом. А кроме этого, содержит еще и лигнин — вещество, которое снижает уровень холестерина, в определённом возрасте это очень важно.
И это тоже не все: гречка содержит антиоксиданты, помогающие справиться со стрессом.
Капуста
Полезны все ее разновидности. В этом овоще есть сульфорафан, защищающий от рака.
Профессор Дороти Патак из Университета штата Мичиган, изучающая эффекты разных капуст, заметила, что у полячек реже, чем у женщин других стран, встречается рак груди. Как выяснилось, жительницы Польши едят много капусты - как свежей, так и квашеной.
Исследования показали: чем меньше капуста подвергалась термическкой обработке, тем она эффективнее. В капусте минимум калорий, зато она богата актиоксидантами, витаминами К и С. В ней также есть лютеин и зеаксантин, работающие как светофильтры и защищающие сетчатку глаза.
Клюква
В клюкве есть антоцианы — это вещества, обладающие противовоспалительным эффектом, которые борются с вредными микробами. Потому её активно рекомендуют женщинам, которых мучают циститы. Есть в клюкве и другие антиоскиданты, позволяющие сохранять молодость.
Специи
Для красоты и здоровья важно сократить потребление соли. И здесь на помощь приходят специи.
Полезные свойства специй перечислять можно долго. К примеру, розмарин останавливает воспалительные процессы, положительно влияет на память.
А куркума - продлевает годы жизни, у нее есть противоопухолевые, противовоспалительные, желчегонные, антиоксидантные свойства.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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