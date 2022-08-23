МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за слов об убийстве русских
Украинский посол в Казахстане был вызван в здание местного МИДа, где ему был заявили протест из-за призывов убивать граждан России.
23 августа украинский посол в Казахстане Пётр Врублевский был вызван в казахстанское Министерство иностранных дел. Политику был заявлен решительный призыв в связи с его недавними публичными призывами убивать россиян.
В МИД Казахстана заявили, что должность посла Украины, занимаемая Врублевским, несовместима с его русофобским высказыванием, увеличивающим социальную нестабильность.
Также известно, что некоторые общественные организации Казахстана призвали выслать Петра Врублевского из страны, объявив его нежелательной персоной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации
Как Робинзон: житель Бразилии рассказал, как сумел выжить на необитаемом острове
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
Посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть Украину
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине