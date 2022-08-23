МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за слов об убийстве русских

Украинский посол в Казахстане был вызван в здание местного МИДа, где ему был заявили протест из-за призывов убивать граждан России.

23 августа украинский посол в Казахстане Пётр Врублевский был вызван в казахстанское Министерство иностранных дел. Политику был заявлен решительный призыв в связи с его недавними публичными призывами убивать россиян.

В МИД Казахстана заявили, что должность посла Украины, занимаемая Врублевским, несовместима с его русофобским высказыванием, увеличивающим социальную нестабильность.

Также известно, что некоторые общественные организации Казахстана призвали выслать Петра Врублевского из страны, объявив его нежелательной персоной.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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