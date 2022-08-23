Посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть Украину
23 августа американское посольство в Киеве призвало покинуть Украину всех граждан США.
Во вторник пресс-служба посольства Соединённых Штатов в Киеве обратилась ко всем американцам, призвав их немедленно покинуть территорию украинского государства любыми наземными способами в случае их безопасности.
По мнению американских политиков, Россия может активизировать нанесение ракетных ударов по Украине в ближайшие несколько суток начиная с сегодняшнего дня.
Также в пресс-службе посольства США в Киеве отметили, что причиной для активизации ударов по Украине является её скорый день независимости, который празднуется 24 августа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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