Почти 200 человек простились с Дарьей Дугиной в Москве
Родственники и друзья Дарьи Дугиной, дочери Александра Дугина, погибшей в субботу в результате взрыва заминированного автомобиля, простились с журналисткой во вторник на поминках, которые прошли в зале московского Останкинского центра.
Во время церемонии, на которой присутствовали 200 человек, выступили российский политик Леонид Слуцкий, а также вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и основатель и владелец телеканала "Царьград" Константин Малофив, сообщает "Коммерсант".
Президент России Владимир Путин в понедельник выразил соболезнования Александру Дугину, считающемуся одним из идеологов президента, в связи с "жестоким" убийством его дочери, женщины, которую президент запомнил как "блестящую" и "с истинно русским сердцем".
Дарья Дугина погибла после того, как взорвалось взрывное устройство, установленное под ее автомобилем. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в понедельник обвинила украинские спецслужбы в подготовке и совершении теракта и указала на женщину, которая якобы бежала в Эстонию в качестве исполнителя.
Опубликовано: Силивончик Алина
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