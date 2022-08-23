Почти 200 человек простились с Дарьей Дугиной в Москве

Родственники и друзья Дарьи Дугиной, дочери Александра Дугина, погибшей в субботу в результате взрыва заминированного автомобиля, простились с журналисткой во вторник на поминках, которые прошли в зале московского Останкинского центра.

Во время церемонии, на которой присутствовали 200 человек, выступили российский политик Леонид Слуцкий, а также вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и основатель и владелец телеканала "Царьград" Константин Малофив, сообщает "Коммерсант".

Президент России Владимир Путин в понедельник выразил соболезнования Александру Дугину, считающемуся одним из идеологов президента, в связи с "жестоким" убийством его дочери, женщины, которую президент запомнил как "блестящую" и "с истинно русским сердцем".

Дарья Дугина погибла после того, как взорвалось взрывное устройство, установленное под ее автомобилем. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в понедельник обвинила украинские спецслужбы в подготовке и совершении теракта и указала на женщину, которая якобы бежала в Эстонию в качестве исполнителя.