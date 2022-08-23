Spiegel: МИД Турции заявили что страны НАТО хотят продолжения конфликта на Украине
МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал во вторник, что есть отдельные страны НАТО, которые просто жаждут, чтобы конфликт на Украине продолжался.
"Североатлантический альянс так и мечтает, чтобы война продолжилась, при этом чужими руками. И здесь подразумеваются не только США, но также и страны, которые входят в состав НАТО. Есть те категории, которым не терпится прервать соглашение о продовольствии. И стоит отметить, что это не только Соединенные Штаты"
Вашингтон внес свою лепту в продуктовую сделку, которая включает в себя снятие ограничений на транспортировку российских удобрений, а также на банковскую работу. Однако есть некоторые страны, которые яро препятствуют этому, однако мы все еще работаем над этим - сказал турецкий политик.
Опубликовано: Силивончик Алина
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