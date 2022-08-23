Сближение Турции с Сирией вызывает опасения у региональных беженцев
Эрдоган больше не стремится к свержению Асада, что вызывает тревогу у сирийцев из числа оппозиции и курдских изгнанников, которые боятся принудительного возвращения
Сирийцы, находящиеся в оппозиции и на курдском севере страны, с тревогой отреагировали на шаги Турции по нормализации отношений с Дамаском на фоне заявлений о том, что эти шаги приведут к массовым демографическим изменениям и принудительному возвращению миллионов беженцев.
Во вторник за ним последовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который заявил, что Анкара не будет устанавливать “условия для диалога” с Сирией, руководствуясь вместо этого достижением своих целей. “Страна должна быть очищена от террористов... Люди должны иметь возможность вернуться”, - сказал он телекомпании Haber Global.
Эти замечания стали самым четким сигналом о том, что Турция приступила к новой политике, направленной на стабилизацию Асада, после того как более десяти лет была главным региональным сторонником его свержения.
Опубликовано: Силивончик Алина
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