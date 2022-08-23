МИД Литвы: страны Балтии могут запретить выдачу виз россиянам

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что балтийские государства могут приостановить выдачу виз гражданам РФ.

Во вторник глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис дал интервью местному изданию Lietuvos rytas, где сообщил, что Вильнюс продолжит склонять Евросоюз к принятию решения о прекращении выдачи виз россиянам.

По мнению Ландсбергиса, в случае, если Брюссель откажет Литве в этом вопросе, балтийские страны могут самостоятельно запретить гражданам России въезд на свои территории.

При этом Габриэлюс Ландсбергис отметил, что к Литве, Латвии и Эстонии могут присоединиться Польша и Финляндия, которые уже склоняются к тому, чтобы не пропускать российских граждан.